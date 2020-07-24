CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 350 BİN KİŞİ BUGÜN CUMA NAMAZI'NA İŞTİRAK ETTİ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 350 BİN KİŞİ BUGÜN CUMA NAMAZI'NA İŞTİRAK ETTİ

*Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti *"(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı) 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş"Alper KORKMAZ/İSTANBUL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra il kez kılınan...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 350 BİN KİŞİ BUGÜN CUMA NAMAZI'NA İŞTİRAK ETTİ
24.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:04

*Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti 

*"(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı) 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş"

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra il kez kılınan Cuma Namazı'nın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Türbeden çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün Cuma Namazı'na iştirak etmiş.  Çok çok önemli bir aşkın mahsulüydü." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan cuma namazının ardından, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaretetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aynı araçla gelerek, ziyaret ettiği türbenin girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

"MİLLETİMİZİN 10 YILLARA SARİ ÖZLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRME BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİYDİ"Bir süre türbede kalan Erdoğan, çıkışta da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Her şeyden önce tabii ki müzeye çevrilmiş olan maalesef 34'te Ayasofya'yı, bizim şu anda aslına Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin 10 yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. Az önce resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bu tabii çok çok önemli bir aşkın aslında mahsulüydü. Bunu gerçekleştirmek ve ondan sonra içerdeki bütün ibadeti, taati Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle gerçekleştirdik. Tabii şimdi bundan sonra içeride ve dışarda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofya'mızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Hep beraber biz emeği geçen tüm kardeşlerime, gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, gerekse Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz tavrın inşallah birlik, beraberlik içerisinde devamını da Allah'tan diliyorum."

Bir gazetecinin namazın hemen ardından türbeyi ziyaret ettiğini hatırlatması üzerine Erdoğan, "Sahibi Fatih." diye konuştu. Erdoğan'a ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Bilal Erdoğan da eşlik etti. Ziyaretin ardından Erdoğan ile Bahçeli aynı araçla türbeden ayrıldı.

Görüntü dökümü: ---------------Erdoğanın çıkışı

-Açıklamaları


Kaynak: DHA

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