Cumhurbaşkanı Erdoğan: 350 bin kişi bugün Cuma Namazı'na iştirak etti CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra il kez kılınan Cuma Namazı'nın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra il kez kılınan Cuma Namazı'nın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Türbeden çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün Cuma Namazı'na iştirak etmiş. Çok çok öenmli bir aşkın mahsulüydü." dedi.

Kaynak: DHA