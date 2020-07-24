CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 350 BİN KİŞİ BUGÜN CUMA NAMAZI'NA İŞTİRAK ETTİ (1) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra il kez kılınan Cuma Namazı'nın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra il kez kılınan Cuma Namazı'nın ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Türbeden çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün Cuma Namazı'na iştirak etmiş. Çok çok öenmli bir aşkın mahsulüydü." dedi.

Görüntü dökümü:

---------------Erdoğanın çıkışı

-Açıklamaları

- İstanbul

Kaynak: DHA