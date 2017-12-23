Cumhurbaşkanı Erdoğan: "35-40 Yıldır Bu Milletin Huzurunu Kaçıranlar Artık Bunu Yapamayacak" -...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondan görüntüler HAKKARİ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hakkari 6. Olağan Kongresinde konuştu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salondan görüntüler HAKKARİ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hakkari 6. Olağan Kongresinde konuştu. (4)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye yoksa Hakkari de yok. Hakkari'deki kardeşlerimin bir geleceği de yok. Türkiye varsa ve güçlüyse Hakkarili kardeşimin de o derece umut dolu bir geleceği var. Aynı şekilde Hakkari yoksa biz de yokuz. Bunu böyle biliniz."