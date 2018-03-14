Cumhurbaşkanı Erdoğan: "34 Yıllık Terörle Mücadelemizi Şöyle Hakkıyla İfade Edebilecek Bir...

- Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "34 yıllık terörle mücadelemizi şöyle hakkıyla ifade edebilecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Geçen arkadaşlarıma onu söyledim, şu anda Fırat Kalkanı, Afrin biz bununla ilgili adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa bir mehter marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar."