Cumhurbaşkanı Erdoğan: "326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz"

23.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:00

Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz."

Erdoğan: "Hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e ulaştırmış bulunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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