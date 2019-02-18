Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart Seçimlerinin Ardından 2023 Yılına Kadar Kesintisiz Bir Hizmet...
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BURDUR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda halka halka hitap etti.
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BURDUR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda halka halka hitap etti. (8)
Kaynak: AA