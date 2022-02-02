Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 noktada hedefleri bombaladık, kaçacak delik bulamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, 20 yıldır tüm hayalleri önce hedeflere sonra gerçeklere dönüştürdüklerini belirterek, her alanda ülkeye çağ atlattıklarını söyledi. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 5'e, 10'a katlayan yatırımlarla altyapıyı kurduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Döviz kuru üzerinden ekonomiyi bozma gayretlerini, geliştirdiğimiz mekanizmalarla bozduk. 20 Aralık'ı hatırlayın, bir kırılma noktasıdır. Faiz konusunda dayatmaları etkisiz hale getirdik, yüksek enflasyon sarmalını da her geçen ay azaltarak bir süre sonra bertaraf edeceğiz. Artık tüm gücümüzü, vaktimizi, enerjimizi ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütmek için kullanacağız. İşte sizler de görüyorsunuz, biliyorsunuz. Geçtiğimiz yılı sizlerle beraber 225 milyar doları aşan tarihimizin en yüksek ihracatıyla, 500 milyar doları bulan dış ticaret hacmiyle kapattık. Bu yıl ihracatımızı inşallah daha ileriye taşıyacağız. Ocak ayı ihracatımız yüzde 17 artışla 17.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dünyanın küçüldüğü 2021'de biz büyüdük. Turizmde geçen yılı 30 milyon turist ve 24.5 milyar dolar turizm geliriyle tamamladık. İnşallah bu yıl çok daha bereketli bir turizm sezonu bekliyoruz. İstihdamda 2.7 milyonluk artışla 30 milyon sınırına dayanarak salgın öncesi dönemin de üzerine çıktık. Türkiye artık dünyanın en önde gelen üretim üslerinden biridir. Biz çalıştıkça, ürettikçe, Allah'ın izniyle kimse bu ülkenin bileğini bükemez, milleti birbirine düşüremez, örseleyemez."

Demirören Haber Ajansı - Güncel