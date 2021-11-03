Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye...

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz."

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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