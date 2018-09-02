Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın Açılış Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan temasları kapsamında Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile birlikte Kırgızistan'ın Çolpon kentinde Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı. Bu sene 3'üncüsü düzenlenen oyunlara ayrıca Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev de katıldı. - BİŞKEK