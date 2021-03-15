(ANKARA - 1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar TL'lik kısa çalışma ödeneği verdik. Uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz."
15.03.2021 19:50 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:33
(ANKARA - 1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar TL'lik kısa çalışma ödeneği verdik.
(ANKARA - 1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar TL'lik kısa çalışma ödeneği verdik. Uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz."
-"Son dönemde yeni reform programları ile milletin huzuruna çıkıyoruz."
-"Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı"
"Bugüne kadar salgın denetlemelerinde 32 milyon TL'ye yakın idari para cezası uygulandı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı