Cumhurbaşkanı Erdoğan; 3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere 7 puana kadar faiz... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan; 3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere 7 puana kadar faiz...

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere 7 puana kadar faiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere 7 puana kadar faiz desteği verileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere 7 puana kadar faiz desteği verileceğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur üzerinde iktisadi temeli olmayan hareketlerle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları milletimizin lehine...

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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