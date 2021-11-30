Cumhurbaşkanı Erdoğan; 3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere 7 puana kadar faiz...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere 7 puana kadar faiz desteği verileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere 7 puana kadar faiz desteği verileceğini bildirdi.
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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