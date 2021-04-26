- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya...
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz."

- "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek."

- "Şehirler arası seyahatler izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek."

- "Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir."

"Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerine ara verilecektir. Yeme içme yerlerinde paket servislere ara verilecek, şartları uyan yerler bu hizmete devam edecektir."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: '29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: '29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: '29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: '29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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