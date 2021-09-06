Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce...
Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce tamamen kapatmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce tamamen kapatmamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce... - Haberler
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