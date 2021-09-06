Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce tamamen kapatmamız gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce tamamen kapatmamız gerekiyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe