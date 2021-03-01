Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat, tıpkı 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi milli iradeyi, milletin değerlerini hedef alan bir darbe girişimidir."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat, tıpkı 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi milli iradeyi, milletin değerlerini hedef alan bir darbe girişimidir."

01.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat, tıpkı 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi milli iradeyi, milletin değerlerini hedef alan bir darbe girişimidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat, tıpkı 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül gibi milli iradeyi, milletin değerlerini hedef alan bir darbe girişimidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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