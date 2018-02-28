Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat Müdahalesinden 21 Yıl Sonra Güçlü Demokrasisi, Kalkınan Ekonomisi...
AFRİN HAREKATI'NDA 41. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat Müdahalesinden 21 Yıl Sonra Güçlü Demokrasisi, Kalkınan Ekonomisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Bir daha böyle meş'um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Bir daha böyle meş'um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz"

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et