Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım...
28.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak