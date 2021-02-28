Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım...

28.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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