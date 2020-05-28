Cumhurbaşkanı Erdoğan: "27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir"İSTANBULKabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: "Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik...

28.05.2020 20:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir"

İSTANBULKabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık. Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir."

"27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir"

"Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hakaretlerle hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir."

"Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü irade ve cesaret, Türkiye'de darbeler ve cuntalar, vesayet dönemlerinin inşallah artık kapandığının işaretidir." dedi.

"Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek"

"Ülkemizden yardım veya ürün talep eden 135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık. Hamdolsun milletimizin verdiği destekle bu süreci, hem sağlık hizmetlerimizle hem diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir'

Kaynak: İHA

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