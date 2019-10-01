Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış resepsiyonuna katıldı

01.10.2019 21:59

Yeni yasama yılı resepsiyonu

Katılımcıların gelişi ve tokalaşma

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılar ile sohbet etmesi TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM'de verilen resepsiyona katıldı.

Kaynak: AA