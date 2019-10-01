Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış resepsiyonuna katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış resepsiyonuna katıldı

Yeni yasama yılı resepsiyonu Katılımcıların gelişi ve tokalaşma Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılar ile sohbet etmesi TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3.

01.10.2019 21:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış resepsiyonuna katıldı

Yeni yasama yılı resepsiyonu

Katılımcıların gelişi ve tokalaşma

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılar ile sohbet etmesi TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM'de verilen resepsiyona katıldı.

Kaynak: AA
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