Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz"
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FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.

10.07.2020 21:36 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. Tüm milletimizden çalışmaların süratle yürümesi ve hazırlıkların bitmesi için buralarda ziyaret, gelip görme gibi telaşın içerisine girmenin doğru olmayacağını aziz milletime hatırlatmak istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz'

Kaynak: İHA

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