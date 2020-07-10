Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz. Tüm milletimizden çalışmaların süratle yürümesi ve hazırlıkların bitmesi için buralarda ziyaret, gelip görme gibi telaşın içerisine girmenin doğru olmayacağını aziz milletime hatırlatmak istiyorum."

Kaynak: İHA