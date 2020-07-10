Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete...
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FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaptı.

10.07.2020 21:29 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:22

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaptı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın ortak mirası Ayasofya, yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün şekilde devam edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete...

Kaynak: AA

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