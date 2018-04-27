Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran Yeni Bir Milat Olacaktır"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da toplantıda yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yeni döneminin; yürütmenin daha etkin, yasamanın bu noktada daha itibarlı, yargının daha bağımsız çalıştığı bir dönem olacağını özellikle hatırlatmak isterim."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "24 Haziran inşallah bizler için yeni bir milat olacaktır, hiç endişe etmeyin."