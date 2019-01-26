Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran Seçimlerindeki Başarımızla Türkiye Düşmanlarının Heveslerini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran seçimlerindeki başarımızla Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Bu başarıyı 31 Mart seçimlerine de taşıyarak ülkemizin beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran seçimlerindeki başarımızla Türkiye düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Bu başarıyı 31 Mart seçimlerine de taşıyarak ülkemizin beka sancağını yükseltmeye devam edeceğiz."
Kaynak: AA