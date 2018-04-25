Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran'da Yapılacak Seçimlerin Ardından Tüm Unsurlarıyla Hayata Geçecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran'da Yapılacak Seçimlerin Ardından Tüm Unsurlarıyla Hayata Geçecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından tüm unsurlarıyla hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz."

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