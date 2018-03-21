Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Milyon Aileye Bu Tohumlar Gidecek Oradan Karaçam Üreteceğiz"

- Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde katılımcılardan detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması"na katıldı. (4)