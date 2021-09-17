Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemde bir yıl olacaktır' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemde bir yıl olacaktır"

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Ak Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemde bir yıl olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemde bir yıl olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemde bir yıl olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemde bir yıl olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

 Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, '6. Anadolu Medya Ödülleri' töreninde konuştu: (2)

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6. Anadolu Medya Ödülleri" töreninde konuştu: (2)

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemde bir yıl olacaktır' - Haberler
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