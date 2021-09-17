Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemde bir yıl olacaktır"
AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Ak Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemde bir yıl olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz."