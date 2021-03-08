Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023, Türkiye için tam anlamıyla bir kader seçimine dönüşmüştür"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023, Türkiye için tam anlamıyla bir kader seçimine dönüşmüştür"

08.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:43

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. (8)

Erdoğan: "2023, Türkiye için tam anlamıyla bir kader seçimine dönüşmüştür. Cumhur İttifakı ülkemizin bütününde bir taçlandırma harekatı sürdürecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023, yerli ve milli anlayışla ülkesine ve milletine hizmet ederek iktidara gelebileceği gerçeğini idrak etmiş bir muhalefetin doğuşunun da müjdecisi olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023, Türkiye için tam anlamıyla bir kader seçimine dönüşmüştür'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023, Türkiye için tam anlamıyla bir kader seçimine dönüşmüştür'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023, Türkiye için tam anlamıyla bir kader seçimine dönüşmüştür'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023, Türkiye için tam anlamıyla bir kader seçimine dönüşmüştür'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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