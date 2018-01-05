Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'te Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisi Arasına Gireceğiz"

PARİS (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Sanayiciler ve İşadamları Derneğinde Türkiye ile Fransa'nın ticaret hacminin yeterli olmadığını belirterek "13,5 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. Bu rakamı daha yukarılara tırmandıracak olursak inanıyorum ki Fransa ve Türkiye daha önce hedeflediğimiz 20 milyar euroluk hedefe doğru yürümeye başlar" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünün altını çizerek 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini sözlerine ekledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te Fransa Sanayiciler ve İşadamları Derneğinde (MEDEF) Fransız iş adamlarıyla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesine değinerek "İkili ilişkilerimizde 3 tane antlaşma imzaladık. Antlaşmalardan bir tanesi EUROSAM ile ilgiliydi. Fransa, İtalya, Türkiye'yi kapsayan antlaşma imzalandı. Bir diğer antlaşma AİRBUS ile alakalı Türk Hava Yollarını içine alan bir antlaşmaydı. Bir diğeri de gıda sektörüne yönelik bir antlaşmayı da bugün imzaladık. Bölgesel konularda da Irak, Suriye, Filistin İsrail ilişkilerini masaya yatırdık. Kudüs meselesini ve Avrupa Birliği sürecini masaya yatırdık" dedi.



Erdoğan, Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret hacmine de değinerek "Güçlü ticari ve ekonomik bağlantılarımız var ama şu anda ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye ve Fransa'yı, gerçekten tatmin edecek rakam değil. 13,5 milyar dolarlık bir hacim söz konusu. İstiyoruz ki bu rakam çok daha yukarılara çıksın. Bu rakamı daha yukarılara tırmandıracak olursak inanıyorumki Fransa ve Türkiye daha önce hedeflediğimiz 20 milyar euroluk hedefe doğru yürümeye başlar. Bizim daha önce belirlediğimiz hedef 20 milyar euroydu. Bunu yakalamamız lazım. Şuan Fransa dünyanın en büyük 5'inci, Avrupa'nın en 2'nci ekonomik gücüyken, Türkiye satın alma gücüne göre dünyanın 13'üncü, Avrupa'nın ise 5'inci büyük ekonomisidir. Fransa dünyanın en çok yatırım yapan ve alan 3'ncü ülkesiyken, Türkiye 2012 yılından beri Batı-Asya olarak tanımlanan coğrafyanın, en çok yatırım çeken ülkesi olmayı sürdürüyor. Sadece bu veriler bile hala 14 milyar doları dahi bulmayan ticaret hacminin, iki ülkenin gerçek ekonomik potansiyelini yansıtmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.



" Türkiye'nin ihracat hacmi yaklaşık 157 milyar doları buldu"



Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemiz 15 Temmuz 2015 tarihinde darbe girişimine maruz kaldı. Demokrasimiz ve cumhuriyetimiz halkımızın cesaretiyle bu sınamadan daha da büyüyerek, güçlenerek çıkmıştır. Şu an itibariyle Türkiye'nin ihracat hacmi yaklaşık 157 milyar doları buldu. Tüm olumsuz gelişmelere rağmen çok iyi rakamdı. Ekonomimizde bu hain saldırıyı, öncesindeki ve sonrasındaki tüm tuzaklarla birlikte başarıyla geride bırakmayı bilmiştir. 2017 yılının 3'üncü çeyreğinde yüzde 11'lik bir büyüme hacmini yakalayan ülkemiz, yüzde 7,4'lük büyüme oranı ile yeni bir rekor kırmıştır. Pek çok kredi derecelendirme kuruluşu, uluslararası ekonomik örgüt, Türkiye'nin ekonomik büyüme verilerini ciddi olarak tekrar gözden geçirmek zorunda kalmışlardır. 4'üncü çeyrekte de başarılı bir netice elde ederek, 2017'yi yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyle tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bu büyüme oranı ile Türkiye bir kez daha G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi durumuna gelmiş olacaktır."



"2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz"



Erdoğan, "2023 yılında Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünü kutlayacağız. Önemli tarih için belirlediğimiz vizyonda belirli ekonomik hedeflerimiz bulunuyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında girmeyi hedeflediğimiz 2023 vizyonumuzu adım adım hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede büyük çaplı yatırımlarımız sürüyor. Dünyada tamamlanmış 10 mega projeden 6'sının Türkiye'de bulunması bir tesadüf değildir. Geçtiğimiz 10 yılda yürüttüğümüz büyük ölçekli projelerimizin maliyeti 200 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2016 yılında Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim köprülerinin ayrıca Avrasya Tüneli'nin açılışını yaptık. Dünyanın en uzun köprüsü olacak Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temelini attık. 2018 yılında da İstanbul'da da dünyanın en büyük havalimanının ilk etabını hizmete açmayı hedefliyoruz. İlk etapta yılda 90 milyon yolcu kapasiteli bir adım atıyoruz. 2023'te bu rakam 150-200 milyonu bulacaktır" diye konuştu. - PARİS