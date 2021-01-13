Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız"

13.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:46

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. (1)

Erdoğan: "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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