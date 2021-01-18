Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimleri, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimleri, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır"

18.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:23

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş İl Kongreleri'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş İl Kongreleri'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimleri, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimleri, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimleri, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023 seçimleri, ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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