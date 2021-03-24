Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürüyoruz (4)

YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresinde geçerli bin 428 oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, kongreyi başarıyla tamamladıklarını söyledi. Erdoğan, "Kongremizin partimiz, milletimiz, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kurullara, asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. AK Parti olarak, daha büyük bir aşkla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. Şunu unutmayalım; 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içinde olanlar yollarına devam etsinler. Cumhur İttifakı'nın onların tanımına girecek hiçbir yanı yoktur. Son 19 yıldır, kesintisiz yürüttüğümüz ülkemize ve milletimize hizmet yolculuğumuzu bundan sonra daha kararlı şekilde Cumhur İttifakı olarak devam ettireceğiz" dedi.

'HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ'Erdoğan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayırmadan, ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberliği için hizmetkar olmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Meydanlarda ve kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik ve asla bunları unutanlardan olmadık. Yeni ve sivil bir anayasa başta olmak üzere milletimize olan vaatlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız. Bu süreçte en büyük güven kaynağımız, duasını ve desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimizdir. Allah'ın inayeti, 84 milyonun desteği, mazlum ve mağdurların duası yanımızda olduğu sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Yolumuz uzun görevimiz zor mesuliyetimiz ağırdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, çıkışta ilk MKYK toplantısını gerçekleştireceklerini belirterek konuşmasını, "Rabbim kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır" duası ile bitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ