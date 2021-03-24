Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürüyoruz (3)

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MKYK BELLİ OLDU

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyeleri belli oldu. Kongrede tüzük değişikliğiyle 50 olan MKYK üyesi 75'e çıkarılırken, genel başkanvekilliği sayısı da 2'ye yükseldi. Yeni MKYK'da eski milletvekillerine ağırlık verilirken, 75 kişilik listenin 19'u kadın üyelerden oluştu. Listede Eski İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İYİ Parti'den geçen Tuğba Çokal, Alevi kanaat önderi Metin Tarhan, Türkiye'deki Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Seval Sıvacıoğlu, Türkiye eski güzeli Seda Sarıbaş dikkat çekti. AK Parti MKYK'da şu isimler yer aldı:

"Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behriye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarkan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlen Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçaelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç ve Vedat Demiröz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR