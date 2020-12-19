Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Attığımız bu adımla şunu adı 'millet' olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK terör örgütü ile iç içe olanlara sesleniyorum; şunu iyi bilin, 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Attığımız bu adımla şunu adı 'millet' olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK terör örgütü ile iç içe olanlara sesleniyorum; şunu iyi bilin, 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. İnşallah milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e anlımızın akıyla ulaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. kesim açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden telekonferansla katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum. Belediye başkanlığımdan itibaren her anımı eser ve hizmet siyasetiyle geçirmiş biri olarak bu tür açılış programlarına iştirak etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Rabbime, ülkeme ve milletime böylesine büyük eserler kazandırılmasına vesile olduğum için her gün hamdediyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL ANKARA-SİVAS HIZLI TREN HATTINI DA AÇIYORUZ"

Erdoğan, "Kara, hava, demir ve deniz yollarıyla ulaşım kalkınmanın temel altyapılarının başında gelir. İnsanlar ve ürünler için de hızlı şekilde ulaşamıyorsa orada kalkınma da, refahta olmaz. Türkiye uzunca bir süre diğer altyapılarla birlikte ulaşım konusundaki eksikliklerinin sıkıntısını yaşamıştır. İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu neredeyse 2'ye katladık. Karayolu tünellerinin sayısı 83 ilave ile 395'i, uzunluğu da 473 kilometre ilaveyle 523 kilometreyi buldu. Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık. Demir yollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. İnşallah önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da açıyoruz" diye konuştu.

"HİÇBİR KAVGANIN, POLEMİĞİN, ÇEKİŞMENİN ÜLKEYE FAYDASININ OLMADIĞINA İNANIYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hala devam eden projelerin devreye girmesiyle ülkemizi salgın sonrası dönemin üretim ve ticaret merkezi yapmanın gayretini daha da ileri taşıyacağız. Biz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için ihtiyaç duyulan altyapıyı tamamladıkça ülkemiz yerli ve uluslararası yatırımcılar için giderek artan bir cazibe merkezine dönüşmeye başlamıştır. Bugüne kadar 220 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş olmamız bunun en büyük ispatıdır. Ama asıl büyük atılımı önümüzdeki döneme bekliyoruz. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirdikçe önümüze çıkan engelleri daha kolay aşmaya başladık. Tabi içeride ve dışarıda yılların alışkanlıklarını değiştirmek kolay olmuyor. Terör örgütlerini kullanmaktan, darbe girişimlerine, siyasi ve ekonomi tuzaklardan yaptırımlara kadar her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız. Bizimle eşit şartlarda oturup konuşmaya, adil tekliflerle anlaşmaya hazır olan herkese kapımızda, gönlümüzde açıktı. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürme gayreti içinde olanlara söylüyorum; sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceği. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bugünlerimize getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız. Bu yolda en büyük güç kaynağımız milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Nice badirelerimizi atlatmamızı sağlayan bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Kısır hesapların ürünü siyaset ve toplum mühendisliklerinin ülkemize her bakımdan ağır maliyeti olmuştur. Türkiye'nin bir kez daha böyle bir cenderenin içine sokulmasına milletimiz izin vermeyecektir. Biz eser, hizmet, proje konusunda herkesle yarışmaya, rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir kavganın, polemiğin, çekişmenin ülkeye faydasının olmadığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇİN'E GİDEN TİCARET TRENİCumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz insanımıza hizmet etmenin heyecanını özellikle yaşarken en çok üzüldüğümüz konu; birilerinin ülkenin felaketinden medet uman bir psikolojiye özellikle dayanması veya böyle bir psikoloji ile hareket etmesidir. Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi, Türk milletinin sıkıntıya girmesi olan bu kifayetsiz muhterisleri artık bizde, milletimiz de çok iyi tanıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin'e yolcu ettiğimiz ve ihracatımız açısında kritik önemdeki yük treni hadisesinde bu zihniyeti bir kez daha gördük. İstanbul'dan hareket eden trenimiz Marmaray'ı, Kars-Tiflis-Bakü hattı geçişini kullanarak 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke kat edip hedefine ulaşacaktı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan ihracat trenimiz rutin gümrük işlemleri için Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırdı. Trenle ilgili olmadık tezviratları sosyal medyadan piyasaya sürdüler. Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu sırf hükümete sallamak için kullanmaya çalıştılar. Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticareti ve küresel ticaretteki konumu güçlendirecek çok önemli bir adımda başarıyla atılmış oldu. Kendini vatana ait hisseden, milletin bir parçası olan herkesin sevinçle karşılaması gereken bir olaydır. Türkiye'nin kıtalararası ticaretten ana kavşaklardan bir tanesi olması 83 milyonun tamamına fayda sağlayacak büyük bir başarıdır. Böylesi önemli bir başarı karşısında üzüntüsünü gizleme gereği dahi duymayan zihniyetin bu ülkeyle gönül bağı kopmuş demektir. Aynı çarpık anlayışın özellikle yansımalarına sınır ötesi harekatlarımızdan terörle mücadele operasyonlarımıza, ekonomimize yönelik saldırılardan uğradığımız siyasi haksızlıklara kadar her konuda rastlamak mümkündür. Hamdolsun milletimiz bunları görüyor ve herkesi hakkettiği konuma oturtuyor" şeklinde konuştu.

2021 BÜTÇESİCumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Türkiye için çalışmaya üretmeye, çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceği. Dün TBMM 'de 2021 bütçemiz kabul edildi. Bu vesileyle her aşamasında bütçeye katkı veren bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz gülü dayanışmayla başta Sayın Bahçeli olmak üzere ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık. Attığımız bu adımla şunu adı 'millet' olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK terör örgütü ile iç içe olanlara sesleniyorum; şunu iyi bilin, 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. İnşallah milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e anlımızın akıyla ulaşacağız" dedi.

GAZİANTEP'TE HASTANEDEKİ PATLAMAErdoğan, Gaziantep'te yaşanan patlamaya dikkat çekerek, "Gaziantep'te maalesef özel sektöre ait bir hastanede bir tüp patlaması sonucunda 9 can kaybımız oldu. Allah'tan bu vatandaşlarıma, kardeşlerime rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından, açılış kurdelesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı