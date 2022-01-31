Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini paylaşmak...
AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum."
AA / Kemal Karadağ - Güncel