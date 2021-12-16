Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında belirtildiği şekilde demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun ifadesi olan bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" diye konuştu.
(Derya Yetim - Hülya Keklik/ İHA)
??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!— Haberler (@Haberler) December 16, 2021
Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi?
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni asgari ücret) Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir."
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