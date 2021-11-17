Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi...
AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor"
AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet