Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi...

AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizle birlikte 15 Temmuzun ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte 15 Temmuzun ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'na yapacağı iade-i ziyareti iptal etti: Yüzde 50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'na yapacağı iade-i ziyareti iptal etti: Yüzde 50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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