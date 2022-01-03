Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğal gazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğal gazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğal gazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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