Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak...

- Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması Sporcu ve sanatçılardan detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi.

- Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması
Sporcu ve sanatçılardan detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak...
Kaynak: AA
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