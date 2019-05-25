Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak...
- Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması Sporcu ve sanatçılardan detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi.
- Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması
Sporcu ve sanatçılardan detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi.
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Kaynak: AA
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