Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak...

- Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması

Sporcu ve sanatçılardan detaylar İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi.

(1)

Kaynak: AA