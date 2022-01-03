CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 2021 TOPLAM İHRACATIMIZ 225 MİLYAR 368 MİLYON DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hamdolsun bu bir rekordur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 dış ticaret rakamlarını açıkladı. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

"BİR AVUÇ RANTÇI ELİTİN DAHA DA ZENGİNLEŞMESİNİ SAĞLIYOR"

"BU BİR REKOR"

"SEN KONUŞMAKTAN NE ANLARSIN?"

"BİZ BUNLARIN HEPSİNE GİTTİK, GİDİYORUZ, GİDECEĞİZ"

"NE OLUR TÜRK LİRASI DEYİP GEÇMEYİN, BİZİM PARAMIZ ÇOK ÖNEMLİ"

2022 BÜYÜME HEDEFİ

Erdoğan, "Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 yılı ekonomik büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirledik. İhracatımızdaki güçlü performans sayesinde orta vadeli programın geçtiğimiz yılki hedefini zaten aşmıştık. Bu programda önümüzdeki sene için yaklaşık 231 milyar dolarlık ihracat belirlemiştik. Gelecek yıl da bu rakamın üstüne çıkacağımıza ben inanıyorum. Onun için 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz. Ülkemizin medarıiftiharı olan siz ihracatçılarımızın gelecek sene bize bu gururu da yaşatacağınıza ben yürekten inanıyorum. Siz bu hedef doğrultusunda ilerlerken, Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak biz de sizin yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Eylül ayındaki son buluşmamızda İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin müjdesini vermiştim. İhracatçılarımızın finansmana erişimini iyileştirmeyi ve teminat sorunlarını çözmeyi hedefleyen bu şirketi kısa sürede kurduk. Faaliyete 1 Mart 2022 tarihinde geçecek olan şirketimizin şimdiden tüm ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu arada inşallah Finans Merkezimizi de harekete geçireceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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