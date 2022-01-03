Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur."

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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