Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet