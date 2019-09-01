Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın 5.'sinin ev sahibi olarak Konyayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın 5.'sinin ev sahibi olarak Konyayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın 5.'sinin ev sahibi olarak Konyayı belirledik" -"İstanbul'u sel götürüyor; başkandan ortada yok, Ankara'da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor başkandan ses yok"

01.09.2019 18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın 5.'sinin ev sahibi olarak Konyayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın 5.'sinin ev sahibi olarak Konyayı belirledik"

-"İstanbul'u sel götürüyor; başkandan ortada yok, Ankara'da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor başkandan ses yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın 5.'sinin ev sahibi olarak Konyayı...
Kaynak: İHA
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