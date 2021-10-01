Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası Rezervi açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştığını" belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar Dolar seviyesine ulaştığını" belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz.2021 için belirlediğimiz 211 milyar dolarlık ihracat hedefinin çok üzerine çıkacağımız anlaşılıyor."
(İHA)
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