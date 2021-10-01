Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası Rezervi açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar Dolar seviyesine ulaştığını" belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz.2021 için belirlediğimiz 211 milyar dolarlık ihracat hedefinin çok üzerine çıkacağımız anlaşılıyor."

(İHA)

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