Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de öğrencilere lisans düzeyinde 650, yüksek lisans düzeyinde 1300, doktora düzeyinde 1950 lira kredi veya burs...
23.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de öğrencilere lisans düzeyinde 650, yüksek lisans düzeyinde 1300, doktora düzeyinde 1950 lira kredi veya burs verileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de öğrencilere lisans düzeyinde 650, yüksek lisans düzeyinde 1300, doktora düzeyinde 1950 lira kredi veya burs verileceğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı