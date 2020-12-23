Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de öğrencilere lisans düzeyinde 650, yüksek lisans düzeyinde 1300, doktora düzeyinde 1950 lira kredi veya burs...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de öğrencilere lisans düzeyinde 650, yüksek lisans düzeyinde 1300, doktora düzeyinde 1950 lira kredi veya burs...

23.12.2020 12:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de öğrencilere lisans düzeyinde 650, yüksek lisans düzeyinde 1300, doktora düzeyinde 1950 lira kredi veya burs...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de öğrencilere lisans düzeyinde 650, yüksek lisans düzeyinde 1300, doktora düzeyinde 1950 lira kredi veya burs verileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de öğrencilere lisans düzeyinde 650, yüksek lisans düzeyinde 1300, doktora düzeyinde 1950 lira kredi veya burs verileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de öğrencilere lisans düzeyinde 650, yüksek lisans düzeyinde 1300, doktora düzeyinde 1950 lira kredi veya burs...Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ocak ayında 452 bin öğrencimizin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencimizin hesabına kredi olarak bu tutarlar yatıracaktır"Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan : "İstisnasını bir kenara bıraksak bile, Selahaddin Demirtaş'la ilgili hüküm, aynı mahkemenin mesela İspanya'daki Batasuna...Erdoğan, Arus töreni üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi: Eyüp Sultan'da niye Türkçe okumadın?Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti, ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek...Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan : "CHP'nin kafasında, 1940'ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa, peşinen bunun yanlış olduğunu...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya!Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede hiç kimsenin CHP'nin keyfine göre hareket etme, CHP'nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur"Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizimle vizyonda, programda, projede yarışamayanların, işi kendi aralarında hakaret, iftira, yalan yarışına çevirmeleri,...Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladıCHP'li üye parti binasının kapalı olmasına tepkisini not yazarak gösterdi: Görev yapmayacak varsa ben yaparım
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Coşkun Sabah Merve Dizdar Seren Serengil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de öğrencilere lisans düzeyinde 650, yüksek lisans düzeyinde 1300, doktora düzeyinde 1950 lira kredi veya burs... | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:02:37. #1.14#
title