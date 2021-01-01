Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'de de Türkiye için çok çalışacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'de de Türkiye için çok çalışacağız

01.01.2021 00:49 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'de de Türkiye için çok çalışacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız" dedi. Erdoğan paylaşımında ayrıca, '2020'de neler yaptık?' başlıklı bir görsele de yer verdi. Görselde, ulaşımdan sağlığa, teknolojiden kültür ve sanata kadar birçok alanda yapılan hizmetler yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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