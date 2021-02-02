Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021–2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı Programında konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik güvenliğine ilişkin, "Yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlılar gibi kullanıcıların korunması, en çok kaza olan yerler olarak tarif ettiğimiz kaza kara noktalarının iyileştirilmesi öncelikli alanlarımız arasındadır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik güvenliğine ilişkin, "Yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlılar gibi kullanıcıların korunması, en çok kaza olan yerler olarak tarif ettiğimiz kaza kara noktalarının iyileştirilmesi öncelikli alanlarımız arasındadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı'nda konuştu.

Geçen yıl yapılan Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı'nda tüm taraf ülkelerden 2030 yılına kadar trafik kazalarındaki can kayıplarının bir kez daha yüzde 50 azaltılmasının istendiğini belirten Erdoğan, 2050 yılında da sıfır can kaybı hedefiyle yeni stratejiler oluşturulmasının talep edildiğini vurguladı.

Bu doğrultuda bir yıl boyunca çalışıldığını ve bu amaca ulaşmak üzere 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2021-2023 Eylem Planı Belgesi'nin hazırlandığını anlatan Erdoğan, "Biz hiçbir işi plan, proje safhasında bırakmıyor, somut adımlar için gereken takvimlendirmeyi hemen yapıyoruz." diye konuştu.

"Sorumlu kurumların hangisi olduğu belirlendi"

Bu stratejiyi oluştururken iki temel yaklaşım geliştirdiklerine işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birincisi 'Güvenli Sistem' yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın temelinde 'insan hata yapar, yapacaktır, öyleyse insanın hata yapmasını engelleyen bir sistem kurulması gerekir' bu anlayış var. Bu da beraberinde güvenli yollar, güvenli hızlar, güvenli kullanıcılar oluşturma ihtiyacını getiriyor. İkinci yaklaşım 'Vizyon Sıfır' yaklaşımıdır, yani trafikteki can kayıpları, kazalar ve yaralanmalarda gerçek anlamda sıfırı hedefleyerek hem toplumu hem de ilgili kurumları buna odaklamak istiyoruz. Strateji belgesinin ilk aşamasını oluştururken 2021-2023 dönemi için 41 amaç, 104 hedef, 441 performans göstergesiyle bunların nasıl gerçekleştirileceği, sorumlu kurumların hangisi olduğu belirlendi."

"Öncelikli alanlar" ve "müdahale edilebilecek alanlar" olmak üzere iki ana bölümün oluşturulduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Aşırı hızla mücadele, teknik ifadesiyle 'incinebilir yol kullanıcıları' bu şekilde tarif edilen yaya, motosikletli, bisikletli, engelli ve yaşlılar gibi kullanıcıların korunması, en çok kaza olan yerler olarak tarif ettiğimiz kaza kara noktalarının iyileştirilmesi öncelikli alanlarımız arasındadır. Müdahale gerçekleştirilecek alanlar başlığının altında ise trafik güvenliği yönetimi, karayolu alt yapısı ve yol çevresi, araçlar, eğitim, denetim ve kaza sonrası müdahale olmak üzere 6 başlığımız bulunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başlıkların altına inildiğinde daha somut alanlar ve eylemlerin tarif edildiğine işaret ederek "Şüphesiz bu mesele toplumun tüm kesimlerinin elini taşın altına koyarak trafik güvenliğini asgari müşterek kabul ederek başarılı olabileceğimiz bir konudur." diye konuştu.

Bu amaçla gerçekleştirilen Trafik Yüzleri Projesi'ne katkı verenlere teşekkür eden Erdoğan, 2020 yılı Trafik Medya Ödülleri'ne layık görülen haber programlarının, dizilerin ve magazin programlarının yapımcı ve oyuncularını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trafik kazalarında kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi süren yaralılarımıza şifalar diliyorum. Başta trafik polislerimiz ve jandarmamız olmak üzere yaz, kış demeden özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerine, gönüllülere yine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarıma trafik kurallarına uyma çağrımı tekrarlayarak hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Notlar

Konuşmaların ardından farklı kategorilerde ödüllerin takdimi yapıldı. Buna göre, cep telefonu kullanımı konusunda plastik cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan, yaya önceliği konusunda milli yüzücü Sümeyye Boyacı, trafikte risk konusunda milli basketbolcu Shane Larkin, kırmızı ışık konusunda milli cimnastikci İbrahim Çolak ve aşırı hız konusunda milli Voleybolcu Hande Baladin medya yüzü olarak sertifika aldı.

Haber programları kategorisinde, TGRT Haber'deki "Hayatın İçinden" programıyla Mehmet Aydın, TRT Haber'deki "TRT Haber'de Dün Bugün" programıyla Selver Gözüaçık ve Ülke TV'deki "Erken Gündem" programıyla Şahin Karakaya ödüle layık görüldü.

TV Dizileri kategorisinde, STAR TV'deki "Sefirin Kızı" dizisinden Hivda Zizan Alp, TRT-1'deki "Şampiyon" dizisinden Tolgahan Sayışman ve ATV'deki "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinden Ozan Akbaba ödül aldı.

Magazin Programları kategorisinde, TV8'deki "Gel Konuşalım" programından Cengiz Semercioğlu, Beyaz TV'deki "Söylemezsem Olmaz" programıyla Bilal Özbilge ve Kanal D'deki "Neler Oluyor Hayatta" programıyla Nur Tuğba Namlı ödüle layık görüldü.

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan