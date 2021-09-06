Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük