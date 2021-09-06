Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı...
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı... - Haberler
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