Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılını Patara Yılı ilan ettik"
AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grubunda konuştu.
12.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:54
AK Parti TBMM Grup Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı
TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grubunda konuştu. (13)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu
Kaynak: AA