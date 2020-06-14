Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını göstermiştir.
14.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını göstermiştir."
Kaynak: AA