Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını göstermiştir." Kaynak: AA