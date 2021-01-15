Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 yılı bütçe uygulama sonuçlarını bugün açıklayacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 yılı bütçe uygulama sonuçlarını bugün açıklayacak

15.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 yılı bütçe uygulama sonuçlarını bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılının aralık ayı ile ocak-aralık dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını bugün saat 15.00'te Dolmabahçe Ofisi'nde açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılının aralık ayı ile ocak-aralık dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını bugün saat 15.00'te Dolmabahçe Ofisi'nde açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.

Erdoğan, saat 15.00'teki kabul sırasında, 2020 yılının aralık ayına ve ocak-aralık dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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