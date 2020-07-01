Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız" AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın katılımcıları İstiklal Marşı'nın okunması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın katılımcıları

İstiklal Marşı'nın okunması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ekonomi) Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz."

Erdoğan: "Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız."

Erdoğan: "Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız."

Kaynak: AA